Фондовые индексы США выросли при открытии торгов в среду вслед за ценами на сырье и данными о занятости в частном секторе США, сообщает Reuters.

Число рабочих мест в частном секторе США в июне снизилось на 473 000 после снижения на 532 000 в предыдущем месяце.

Индекс подачи заявок на ипотечные кредиты в США сократился на прошлой неделе до семимесячного минимума, что подтверждает шаткое состояние экономики.

Цены на нефть и другие виды сырья, которые оказывали давление на котировки во время последней сессии вместе с более крепким долларом, устремились вверх, в то время как курс доллара снизился.

К 16:40 по киевскому времени Dow Jones вырос на 0,85 % до 8518,50 пункта, индекс S&P 500 - на 0,76 % до 926,32 пункта, а индекс Nasdaq Composit вырос на 0,57 % до 1845,74 пункта.