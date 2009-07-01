Эксперт: фондовые индексы будут в боковом движении

Украинские фондовые индексы в настоящее время демонстрируют боковое движение, и такая ситуация, скорее всего, будет наблюдаться ориентировочно до конца сезона отпусков.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, объясняется это уже привычным незначительным спросом и отсутствием новых инвестиционных идей. «К некоторым улучшениям в мировой экономике участники рынка, похоже, привыкли, а каких-то крупных событий, способных повлиять на динамику бирж, пока не происходит», - считает брокер.

Как сообщил Е.ПШЕНИЧКИН, сегодня украинский рынок акций, открывшись с более чем полупроцентным гэпом вверх по индексу Украинской биржи, отыгрывал оптимизм на международных площадках. По его мнению, «основной позитив с утра на отечественных биржах обеспечивали новости из Азии, в частности из Китая, где данные по индексу PMI оказались достаточно оптимистичными».

По словам брокера, торговый день сегодня выдался относительно спокойный, без высоких оборотов и активности. Движение котировок было преимущественно разнонаправленным. Е.ПШЕНИЧКИН сообщил, что основной позитив пришелся на первую половину торгового дня. Во второй же половине сессии рынок залег в "боковик", консолидируясь в районе 1000 пунктов (на УБ) и дожидаясь сигналов с рынка США, отметил брокер. Он напомнил, что число рабочих мест в частном секторе США, по данным ADP, снизилось в июне 2009 года на 473 тысячи при прогнозах снижения на 392 тысячи.

Брокер отметил, что на Украинской бирже сегодня наиболее активно торговались бумаги металлургического, нефтегазового и банковского секторов. Он сообщил, что в целом на этой бирже было заключено порядка 200 сделок общим объемом в 3,7 млн. грн. «В свою очередь, на бирже ПФТС сегодня активность вообще практически отсутствовала: долгое время на протяжении дня на бирже было проведено не более 10 сделок и лишь к закрытию их количество возросло до 23 общим объемом в 4,6 млн. грн.», - добавил брокер.