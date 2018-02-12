"Укрпошта" продала первые облигации на 150 миллионов

Средства от продажи облигаций будут направлены на развитие компании и обновление ее инфраструктуры.

Публичное акционерное общество "Укрпошта", национальный оператор почтовой связи, реализовала первые облигации общей стоимостью 150 миллионов гривень, сообщила пресс-служба оператора со ссылкой на первого заместителя генерального директора по финансовым вопросам компании Александра Чернявского.

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"Выпуск облигаций "Укрпошта" - это, прежде всего, возможность получить дополнительные инвестиции для развития главной почты страны", - отметил он.

По словам Чернявского, средства от продажи облигаций будут направлены на закупка нового транспорта, приобретение новых компьютеров, обновление оборудования и повышение энергоэффективности на предприятии.

В пресс-службе отметили, что облигации "Укрпошты" выпущены в сериях "А", "В" и "С" общей стоимостью 600 миллионов гривень в количестве 6 тысяч штук и номинальной стоимостью одной облигации 100 тысяч гривень.

"В частности, серии "А" - 150 миллионов гривень, серии "В" - 200 миллионов гривень, серии "С" - 250 миллионов гривень. Облигации серии "А" находятся в обращении по 16 ноября 2020 включительно, серии "В" - по 16 мая 2022 включительно, серии "С" - по 13 ноября 2023 включительно", - сообщили в компании.

Соорганизатором продажи облигаций серии "А" является группа ICU, которая также приняла участие в размещении ценных бумаг как инвестор.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала "Укрпоште" эмиссию облигаций серий "А", "В" и "С". Общая номинальная стоимость выпуска облигаций компании составила 600 миллионов гривень "Укрпошта".

"Укрпошта" в январе-сентябре 2017 года получила 415,5 миллиона чистого убытка против 15,2 миллиона гривень прибыли за аналогичный период 2016 года.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпошта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.