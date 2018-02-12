Украинцы смогут свободно покупать ценные бумаги Apple или Tesla

В Украине отменили ограничения объема иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовом рынке.

Ценные бумаги, размещенные на иностранных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацдепозитария.

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Как сообщается, 6 февраля вступило в силу решение, согласно которому граждане Украины могут купить иностранные ценные бумаги и свободно ими распоряжаться: продавать, дарить, передавать в наследство и прочее.

"В результате упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь все, что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения НКЦБФР на допуск ценных бумаг иностранной компании - заполнить стандартную форму заявления. Сбор другой информации и введение на украинский фондовый рынок осуществляет НДУ. Количество ценных бумаг в обращении для их владельцев пока не ограничивается", - говорит председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

Решение отменяет ограничения объема иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на рынке Украины.

Любое количество бумаг определенного выпуска, получил допуск, может заводиться в страну.

Обращение бумаг не обязательно должно происходить на бирже.

Это дает больше свободы покупателям и продавцам, которые могут договариваться о купле-продаже между собой.

Ценные бумаги могут дарить, передавать в наследство и прочее.

Кроме того, существенно упрощена процедура допуска ценных бумаг на рынок Украины. Кроме этого, теперь разрешение на допуск иностранных ценных бумаг может быть предоставлено не только по заявлению эмитента, но и по обращению НДУ.