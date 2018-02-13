Fitch подтвердило рейтинг энергохолдинга Ахметова на дефолтном уровне

Это связано с тем, что компания еще продолжает реструктуризацию задолженности.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК, контролируемого бизнесменом Ринатом Ахметовым, на дефолтном уровне «RD», так как компания еще продолжает реструктуризацию задолженности. Об этом говорится в сообщении агентства.

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Fitch также подтвердило рейтинг еврооблигаций компании на уровне «С».

Отмечается, что после завершения процесса реструктуризации агентство допускает повышение рейтингов ДТЭК и рейтинга его еврооблигаций до уровня «B-».

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДТЭК выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 млн долл. с погашением в апреле 2018 года.

В апреле 2016 года компания заявила о невозможности в ближайшее время полностью оплатить купоны (проценты) по еврооблигациям на сумму 910 млн долл. с погашением в 2018 году и предложила кредиторам провести долгосрочную реструктуризацию своих долгов. В декабре 2016 года компания сообщила о продлении срока выплат по ряду обязательств на 8 лет.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов.