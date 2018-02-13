Фонд гарантирования продал акции "Донбассэнерго" за 432 миллионов

Акции учитывались на балансе ликвидируемых банков "Форум" и "Старокиевский".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал акции частной энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" в количестве 29,580 тысячи штук за 432 миллионов гривень.

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Как сообщается на сайте "Украинской биржи", акции учитывались на балансе ликвидируемых банков "Форум" и "Старокиевский" и были выставлены на продажу торговцем "Инвестиционный Капитал Украина".

Также сообщается, что цена реализации акций по итогам аукциона на 29,397 тысячи гривень выше стартовой.

Справка УНИАН. Частная энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" эксплуатирует Славянскую ТЭС в Донецкой области. В марте 2017 года компания потеряла контроль над Старобешевской ТЭС на временно не подконтрольной Украине территории. Контрольный пакет акций компании принадлежал "Энергоинвест Холдингу" бизнесмена Игоря Гуменюка.

Банк "Форум" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и принадлежал подконтрольной "Смарт-Холдингу" Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр). Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" в марте 2014 года, а в июне начал ликвидацию финучреждения.

Банк "Старокиевский" работал на рынке Украины с 1991 года. Его основными владельцами были ряд компаний, однако СМИ ассоциировали финучреждение с киевскими банкирами Дмитрием Виленским и Юрием Яременко, управлявшими банком и его акциями. Фонд начал процедуру ликвидации банка в сентябре 2014 года.