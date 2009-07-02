Облигации «Киевмедпрепарата» исключены из контрольного списка

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" исключило из Контрольного списка рейтингов долгосрочный кредитный рейтинг выпуска именных процентных облигаций (серия А) ОАО "Киевмедпрепарат" на сумму 30 млн. грн. с сохранением рейтинга на уровне uaBB, сообщили УНИАН в пресс-службе агентства. Прогноз рейтинга изменен на "стабильный".

Как отметили в "Кредит-Рейтинге", исключение кредитного рейтинга выпуска облигаций ОАО "Киевмедпрепарат" из контрольного списка рейтингов связано с реструктуризацией и соблюдением утвержденного графика погашения обязательств по облигациям серии А. Срок реструктуризации задолженности составляет 10 месяцев (согласно графику конечный платеж будут осуществлен в сентябре 2009 года).

По информации агентства, заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

"Стабильный" прогноз указывает на отсутствие на данный момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Справка УНИАН. ОАО «Киевмедпрепарат» создано в 1994 году.

Предприятие специализируется на производстве антибактериальных препаратов. Номенклатура продукции предприятия насчитывает свыше 80 наименований препаратов в различных формах более чем 20 фармакологических групп. Основной специализацией является производство антибиотиков. Кроме того, предприятие производит противовирусные, онкологические, антигистаминные, спазмолитические, сердечно-сосудистые препараты, антидепрессанты и препараты других фармо-терапевтических групп. Предприятие входит в состав корпорации «Артериум».

Уставный фонд ОАО - 30,1 млн. грн.

Наиболее крупные акционеры ОАО «Киевмедпрепарат» - банк «Финансы и Кредит» (9,98%), ООО «Гармоника» и ООО «Укртехвуглець» – по 9,8%.