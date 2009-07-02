Европейские фондовые рынки снижаются

Европейские рынки акций открылись снижением в четверг, так как инвесторы сохраняют осторожность перед выходом данных о рынке труда в США, при этом самый большой урон несут сырьевые акции, опускаясь вслед за ценами на нефть и металлы, сообщает Reuters.

Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 потерял 1,4 %, снизившись до 853,58 пункта после повышения на 1,8% в среду.

"Данные о числе рабочих мест в несельскохозяйственном секторе не обязательно будут хорошей новостью. Это отстающий индикатор, и он, по- видимому, будет ухудшаться, прежде чем стать лучше", - сказал эксперт из Seven Investment Management.

Энергетические акции понесли самые большие потери, так как цены на нефть держатся около 69 долл. за баррель, снизившись по сравнению с предыдущей сессией. Бумаги BG Group, BP, Royal Dutch Shell и Total подешевели на 0,57-1,87%.

Горнорудные компании также демонстрируют отрицательную динамику. Котировки Rio Tinto снизились на 2,04% после выпуска компанией акций на 15,2 млрд. дол.