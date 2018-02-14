Минфин за месяц одолжил на внутреннем рынке 8,5 миллиарда гривень

20:09, 14 февраля 2018
Фондовый рынок
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Минфин в январе привлек в госбюджет от продажи ОВГЗ 8,5 млрд грн / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за этот период Минфин направил 22,283 млрд грн на погашение облигаций и уплату дохода по ним, в том числе 16,838 млрд грн – на погашение номинальной стоимости.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины в ходе аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд грн, 1,810 млрд долл. и 134 млн евро.

По состоянию на 13 февраля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 743,79 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 356,25 млрд грн, или 48% общего объема.

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Теги: #ОВГЗ-аукцион#госдолг Украины