Amazon впервые обошла Microsoft по капитализации

По итогам торгов в среду акции Amazon и капитализация компании выросли до $702,5 млрд.

Американская компания Amazon, крупнейший в мире ритейлер по обороту среди продавцов товаров и услуг через Интернет, впервые в истории обогнала IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости.

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По итогам торгов в среду акции Amazon и капитализация компании выросли до $702,5 млрд. Капитализация Microsoft на конец сессии составила $699,22 млрд. Таким образом, Amazon впервые обогнала Microsoft по капитализации, заняв третье место по этому показателю. Лидером по капитализации является Apple (почти $850 млрд), следом идет Alphabet ($744,7 млрд), пишет «Коммерсант».

В начале февраля стало известно, что доход Amazon за 2017 год составил $3 млрд. Это на $600 млн больше, чем в 2016 году. За четвертый квартал 2017 года Amazon заработала $1,9 млрд против $749 млн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, согласно Bloomberg Billionaires Index, богатейшим человеком мира по итогам 2017 года стал основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается почти в $100 млрд.