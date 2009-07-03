Фондовые торги США закрылись спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 2 июля, продемонстрировали существенный спад в пределах 2,63-2,91% на фоне неутешительных данных о состоянии рынка труда в США, что может, по мнению инвесторов, помешать процессу восстановления мировой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,63%, достигнув 8280,74 пункта.

S&P 500 в четверг упал на 2,91%, достигнув 896,42 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 2,67%, опустившись до 1796,52 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.