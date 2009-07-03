«Родовид Банк» сохранил доходность облигаций

ПАО «Родовид Банк» сохранило доходность своих облигаций серий «В» и «С» на 9-13-й купонные периоды на уровне с 15,75%.

Об этом сообщается в официальном бюллетене «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№120 от 2 июля т.г.).

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года банк начал публичное размещение трехлетних облигаций серий «В» и «С» на сумму 125 млн. грн. каждая серия. Номинал облигаций - 1 тыс. грн. Срок погашения - 6 августа 2010 года.

Напомним, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

На сегодняшний день временным администратором в банке является независимый эксперт Сергей ЩЕРБИНА.

5 июня временный администратор «Родовид Банка» принял решение об уменьшении уставного капитала банка на 434,217 млн. грн. – до 783 тыс. грн. путем уменьшения номинальной стоимости акций с 1000 грн. до 1,8 грн.

10 июня Кабинет Министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 апреля составляли 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.