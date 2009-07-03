Эксперт: рынок акций падает из-за отсутствия положительных новостей

Падению украинского фондового рынка способствует отсутствие идей на рынке и собственных положительных новостей, продолжающийся дефицит денег и нестабильность в экономике и политической ситуации.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке начальник торгового отдела ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Анатолий ШЕВЧУК.

Поэтому, по его словам, украинский фондовый рынок ориентируется на зарубежные новости, отыгрывая их. Негативное влияние на рынок оказало неожиданное ухудшение потребительских настроений в США, а особенно плохие данные с рынков труда США и Евросоюза. По словам А.ШЕВЧУКА, они повергли инвесторов в уныние и пошатнули надежду на скорый выход мировой экономики из рецессии. "На фоне этих данных резко подешевела нефть (ниже 67 долларов за баррель) и заметно снизилась стоимость ценных бумаг сырьевых компаний и банков, поэтому наш рынок акций ведет себя аналогично западным", - отметил аналитик. В этой связи А.ШЕВЧУК напомнил, что падение фондовых рынков обусловлено сокращением в США числа рабочих мест в прошлом месяце на 467 тыс., что оказалось выше прогноза, и ростом безработицы до 9,5%, что для Америки является максимальным показателем за последние 26 лет, а для европейских стран «рекордом» за 10 лет. По оценкам статистической службы “Евростат”, за год на улице оказались 5 млн. жителей стран Евросоюза.