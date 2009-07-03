Индекс ПФТС стал лидером роста среди развитых и развивающихся стран

Индекс ПФТС по итогам второго квартала 2009 года вырос на рекордные 80,87% - с 227,34 до 411,2 пунктов, опередив индексы как развитых, так и развивающихся стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС со ссылкой на информацию международного агентства Bloomberg.

Максимальный рост индекс ПФТС продемонстрировал в апреле и мае - 49,49% и 28,89% соответственно. Максимальное значение индекса ПФТС было зафиксировано 5 июня - 457,43 пунктов. С начала года индекс ПФТС вырос на 36,42%.

В TOP-10 индексов-лидеров роста по итогам второго квартала 2009 года вошли исключительно индексы развивающихся стран. Второе место по росту после Украины занял индийский индекс – BSE 30, третье – румынский BET.