Astrum: торги украинскими акциями лишились ориентиров

Украинские рынки закончили последний день текущей недели почти без изменений, в первую очередь из-за отсутствия значительных колебаний на европейских рынках на момент закрытия украинских площадок и отсутствия ориентиров со стороны американских бирж, закрытых в День независимости США.

Такое мнение высказал УНИАН стратег компании Astrum Investment Managemen Константин ЛИТВИН.

По его словам, «повторяя движения европейского индекса широкого рынка DJ Stoxx 600, индекс Украинской Биржи (УБ) показал негативную динамику в течение пятницы и вырос к концу сессии». Индекс УБ завершил день легким падением, потеряв 0,45% до 977 пунктов, в то время как индекс ПФТС снизился незначительно - на 0,25% - и сохранил значение 406 пунктов, напомнил эксперт.

Как отметил К.ЛИТВИН, за исключением технических сделок объем торгов на ПФТС 3 июля составил 1,5 млн. грн., на УБ - 5 млн. грн. По его словам, «все эмитенты, формирующие индекс УБ, закончили день почти без изменений, прибавляя и теряя менее 1%, что является незначительной амплитудой колебаний для волатильных украинских рынков».