Российский фондовый рынок открылся снижением

Российский фондовый рынок начал торговую сессию понедельника снижением индексов, индекс ММВБ на открытии упал на 2,00%, сообщает РИА Новости.

Индекс РТС сократился на открытии на 0,17% - до 948,58 пункта. Индекс ММВБ начал день снижением на 2,00% - до 954,58 пункта. В первые минуты торгов падение рынка усилилось. На 10.35 мск понедельника индекс ММВБ упал на 2,32% - до 951,45 пункта. Индекс РТС сократился к этому времени на 0,18% - до 948,57 пункта.

Внешний фон, сложившийся к открытию отечественных площадок в понедельник, способствует падению рынка. Фьючерсы на нефть перед открытием торгов в понедельник снизились до 65 долларов за баррель - месячного минимума, азиатские торги проходят в отрицательной зоне. На дальнейший ход торгов в понедельник может повлиять значение июньского индекса деловой активности в секторе услуг США, который будет опубликован в 18.00 мск. В пятницу, в отсутствии важного внешнего ориентира, торги на российском рынке проходили достаточно спокойно, и ключевые фондовые индексы не претерпели существенных изменений: РТС (-1,1%), ММВБ (-0,3%).