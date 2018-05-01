Нефть и статистика из США обвалили рынки акций

Мировые рынки

Ведущие мировые биржи завершили прошлую неделю снижением ключевых индексов. Основными факторами, которые повлияли на ход торгов, стали цены на нефть, а также статданные с рынка труда США. За неделю биржи США показали падение: S&P 500 снизился на 2,45%, Dow Jones – на 1,87%, Nasdaq – на 2,27%. Торги в Европе также прошли с понижением ключевых индексов: британский FTSE 100 практически не изменился, германский DAX упал на 1,66%, французский CAC 40 – на 0,62%. Азиатские площадки показали разнонаправленное движение: японский Nikkei 225 потерял 0,62%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,13%, китайский Shanghai Composite вырос на 5,47%. Российские индексы на прошлой неделе также показали смешанную картину: РТС снизился на 0,55%, ММВБ вырос на 1,45%.

Прошедшая неделя началась всеобщим позитивом на фоне роста цен на сырье. Лидерами подъема стали бумаги горнодобывающих и нефтяных компаний. Цена августовского фьючерса на WTI на NYMEX 29 июня выросла на 2,33 долл. - до 71,49 долл. за баррель. Таким образом, стоимость нефти с начала 2009 года взлетела на 64%. Рост был спровоцирован ожиданиями сокращения запасов сырья в Соединенных Штатах, а также конфликтом в Нигерии, где Royal Dutch Shell объявила об остановке добычи на очередном месторождении из-за нападений мятежников. Также поддержку рынку оказали данные об увеличении сводного индекса делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне до максимального уровня за семь месяцев. Этот индикатор вырос до 73,3 пункта по сравнению с 70,2 пункта месяцем ранее.

Во вторник на открытии торгов цена на нефть марки WTI составила 73,38 долл. за баррель, что является максимальным значением за 8 месяцев, после чего игроки стали фиксировать прибыль, в результате нефть откатилась до отметки ниже 70 долл. Снижение цен на нефть спровоцировало падение российских индексов. Американские и европейские площадки также завершили день в «минусе» из-за снижения индекса доверия потребителей к экономике США, который в июне упал до 49,3 пункта по сравнению с 54,8 пункта месяцем ранее. Как позже выяснилось, столь значительный рост цен на нефть был вызван мошенническими действиями брокера PVM Oil Associates, который выставил заявку огромного объема на покупку марки Brent, что принесло его компании потери почти на 10 млн. долл., пишет The Financial Times.

В среду мировые площадки частично отыграли предыдущее падение на фоне сильной макростатистики из США и Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) вырос в июне до максимального уровня с августа прошлого года – 44,8 пункта. Китайский индекс менеджеров по закупкам вырос в июне до 53,2 пункта с 53,1 пункта в мае, при этом повышение индикатора продолжается уже четыре месяца подряд.

Четверг, 2 июля, стал главным днем недели для участников торгов. Все мировые площадки находились в ожидании данных с рынка труда США и Еврозоны. Уровень безработицы в Еврозоне составил 9,5%, при этом аналитики ожидали значения 9,3%. Данные из США также неутешительны – число рабочих мест в прошлом месяце сократилось на 467 тыс. (эксперты прогнозировали менее существенное снижение – на 367 тыс). Кроме того, безработица выросла до 9,5%, что является максимальным уровнем с августа 1983 года, по сравнению с 9,4% месяцем ранее. В результате мировые индексы растеряли практически весь предыдущий рост. Падение мировых бирж было максимальным за последнее время: американский Standard & Poor`s 500 провалился на 2,9%, общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 упал на 2,6%, российский ММВБ потерял на 3,5%.

Накануне Дня Независимости США торги в пятницу не проводились. Европейские площадки снизились по итогам пятницы следом за акциями сырьевых компаний, поддержку оказывали бумаги банковского сектора. Негативом также выступила статистика о снижении розничных продаж в Еврозоне на 0,4% М/М (ожидалось снижение на 0,2%). Российские площадки в пятницу упали вместе с мировыми ценами на нефть, котировки марки WTI снизились на 1,7%.

На прошлой неделе вышел прогноз Deutsche Bank AG макроэкономической ситуации в мире. Так, аналитики банка прогнозируют рост мирового ВВП в следующем году на 2,5%, прогноз роста экономик промышленно развитых стран ожидается на уровне 1%. Стоимость нефти, согласно прогнозу, может достигнуть 75 долл. за баррель во второй половине 2009 года. В 2010 году средняя цена нефти будет составлять порядка 55 долл. за баррель. Аналитики отмечают улучшение перспектив для сферы инвестиций и объемов экспорта.

Также важной новостью является решение МВФ по выпуску облигаций общим объемом до 500 млрд. долл. Эмиссия облигаций – один из способов увеличения резервов МВФ с 250 млрд. долл. до 750 млрд. долл., о котором лидеры стран G20 договорились на апрельском саммите в Лондоне. Кроме того, фонд планирует увеличение взносов от членов МВФ, а также двусторонние долговые обязательства (когда члены МВФ одалживают фонду средства, которые тот, в свою очередь, передает нуждающимся странам).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил неизменной базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 1% годовых. Тот факт, что в июне в еврозоне было зафиксировано снижение потребительских цен в годовом исчислении, подчеркивает проблему, с которой сталкиваются европейские регуляторы, пытаясь сбалансировать необходимость сдерживания дефляции и свое нежелание предпринимать дополнительные меры для стимулирования выхода экономики из рецессии.

Украинский рынок

Украинские рынки на прошедшей неделе в очередной раз двигались синхронно с мировыми площадками. Открытие торгов во вторник ознаменовалось ростом индекса ПФТС на 1,4%, индекс UX показал «плюс» 3,1%, поскольку внешняя конъюнктура была позитивной. Больше украинские рынки роста не демонстрировали. Самое большое снижение наблюдалось в четверг, на фоне слабых данных с рынка труда США, ПФТС упал на 1,0%, UX - на 3,1%. Таким образом, по итогам недели украинский рынок снизился незначительно: ПФТС – на 0,38%, UX – на 0,01%.

Среди главных новостей недели отметим следующие. Нацбанк отказался от ограничений на продажу валюты на межбанке и со среды проводил интервенции для всех желающих. Игроки межбанковского рынка считают, что если нацбанк проведет еще несколько таких интервенций, то курс гривни на следующей неделе может опуститься до 7,65-7,75 грн./долл. Тем не менее, торги в пятницу завершились в диапазоне 7,7270-7,7470 грн./долл. Сезонным фактором увеличения спроса на валюту стало окончание II квартала и необходимость оплаты внешних контрактов предприятиями, а индикативным – ожидание выхода на рынок с покупкой доллара самого крупного игрока – НАК "Нафтогаз Украины".

Также на прошлой неделе обнародованы производственные данные по итогам первого полугодия. Предприятия трубной промышленности в январе - июне 2009 года сократили производство труб из черных металлов на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 728,1 тыс. тонн. При этом Харцызский ТЗ за 6 месяцев 2009 г. увеличил производство труб большого диаметра в 2,3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Металлурги сократили выпуск своей продукции на 32%. Наибольшее снижение производства показали ММК им. Ильича и Алчевский МК на 50,4% и 32% соответственно, котировки на бумаги практически не изменились.

Среди корпоративных новостей также следует отметить намерения банка "Форум" увеличить уставный капитал на 48,7%, или на 1,1 млрд. грн., – до 3,359 млрд. грн. путем дополнительного выпуска акций. Решение будет принято на общем собрания акционеров банка 19 августа. Акционеры рассмотрят вопрос о дополнительной эмиссии и закрытом размещении акций номиналом 10 грн., а также определят сроки проведения подписки на акции допвыпуска. Несомненно, это решение позитивно отразится на котировках банка, тем более, что в I квартале текущего года он уже увеличивал уставный капитал на 39,4%, или на 638,581 млн. грн. Решение о допэмиссии, скорее всего, вызвано намерением банка погасить во время свои еврооблигации в октябре 2009 года на сумму 100 млн. долл., поскольку этот инструмент финансирования является имиджевым, в отличие, например, от кредитов. Также важно, что вся допэмисиия наверняка будет выкуплена, вероятней всего, основным акционером Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (63,0017%).

Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)