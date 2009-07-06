АРТ-Капитал: на фондовые рынки повлияли нефть и данные из США

Основными факторами, которые повлияли на направление движения мировых фондовых рынков на прошлой неделе, стали цены на нефть, а также статистические данные с рынка труда США.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

По его словам, ведущие мировые биржи завершили прошедшую неделю снижением ключевых индексов. За неделю биржи США показали падение: S&P 500 снизился на 2,45%, Dow Jones – на 1,87%, Nasdaq – на 2,27%, отметил аналитик.

Кроме того, С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ добавил, что торги в Европе за указанный преиод также прошли с понижением ключевых индексов. Так, британский FTSE 100 практически не изменился, германский DAX упал на 1,66%, французский CAC 40 – на 0,62%, сообщил он.

Как отметил аналитик, азиатские площадки на прошлой неделе показали разнонаправленное движение. В частности, по его информации, японский Nikkei 225 потерял 0,62%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,13%, китайский Shanghai Composite вырос на 5,47%. Российские индексы на прошлой неделе также показали смешанную картину: РТС снизился на 0,55%, ММВБ вырос на 1,45%, сообщил аналитик.

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