На российском фондовом рынке значительное снижение

На российском фондовом рынке сегодня наблюдается значительное снижение. Как сообщает сайт российской биржи ММВБ, по состоянию на 17:23 мск индекс ММВБ снизился на 4,3% – до 932,14 пункта. Индекс РТС снизился на 3,02% – до 921,58 пункта.

Как отмечают эксперты, инвесторы снова выражают сомнения в перспективах восстановления мировой экономики. В свою очередь, это отразилось на ценах на сырье, в частности, цена нефти сегодня упала ниже отметки 64 долл. за баррель.