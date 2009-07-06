«XXI Век» реструктуризирует долг

Держатели еврооблигаций девелоперской компании «XXI Век» официально одобрили реструктуризацию долга компании на общую сумму 175 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, за принятие этого решения на собрании 3 июля 2009 года проголосовало более 90% держателей облигаций.

Новые условия вступят в силу после одобрения соответствующих решений на внеочередном собрании акционеров компании «XXI Век», которое назначено на 7 июля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в июне компания «XXI Век» предложила новые условия реструктуризации своих еврооблигаций на сумму 175 млн. долл.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – ведущий украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.).