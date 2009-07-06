Амелин избран одним из семи членов АУФТ

Генеральный директор инвестиционной компании «Альтана Капитал» Анатолий АМЕЛИН избран одним из семи членов Совета Ассоциации "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Альтана Капитал».

Согласно сообщению, 2 июля 2009 года в Киеве состоялось внеочередное общее собрание участников Ассоциации "Украинские фондовые торговцы". Помимо определения основных направлений и стратегических планов своей деятельности участниками АУФТ было принято решение о расширении состава Совета с 3 до 7 человек.

Как отметили в пресс-службе «Альтана Капитал», основными стратегическими задачами Ассоциации на текущий год станут усовершенствование нормативной базы, модернизация системы расчетов депозитарной системы, обеспечение электронной коммуникации на фондовом рынке, внедрение электронного документооборота и отчетности.

По словам А.АМЕЛИНА, «значение новой саморегулирующей организации для украинского фондового рынка нельзя недооценивать». Он считает, что «АУФТ, претендуя на статус единой СРО и объединяя более 60% (531 участник) лицензированных торговцев ценными бумагами, отныне способна консолидировать украинский фондовый рынок, а также эффективно представлять интересы большинства его профессиональных участников.

Справка УНИАН. АУФТ была создана в начале 2009 года путем объединения трех СРО – "Регионального фондового союза" (Днепропетровск), СРО Украинской фондовой биржи (УФБ) и Киевской международной фондовой биржи (КМФБ).

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» (ранее «Юпрас Капитал») была создана в 1993 году. Основными направлениями деятельности компании являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долл., в 2008 - $3,38 млрд. долл.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива».

Генеральный директор компании «Альтана Капитал» Анатолий АМЕЛИН является членом Совета Фондовой биржи ПФТС, членом Совета СРО "Украинские фондовые торговцы», а также входит в биржевой совет Фондовых бирж «Иннэкс» и «Перспектива».