Рынок акций США открылся снижением

Рынок акций США в понедельник открылся снижением вслед за падением цен на нефть, которое негативно сказывается на акциях энергетического сектора, и в связи с неуверенностью инвесторов в скором восстановлении экономики, сообщает Reuters.

Цены на нефть упали до минимального за пять недель значения – ниже 64 долл. за баррель, а инвесторы пессимистично настроены по отношению к перспективам экономического развития после выхода на прошлой неделе плохих данных о безработице в США.

Согласно опубликованным в четверг данным, число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне сократилось на 467 тыс., тогда как аналитики ожидали снижения на 363 тыс. Уровень безработицы вырос до 9,5%.

Хотя потребителям выгодны низкие цены на нефть, растущая стоимость сырья обычно является индикатором стабилизации экономики.

К 16:52 по киевскому времени индекс Dow Jones снизился на 0,20% – до 8.264,11 пункта, Standard & Poor`s 500 – на 0,24%, до 894,29 пункта, Nasdaq Composite – на 0,24%, до 1.792,19 пункта.