Эксперт: фондовый рынок находился под значительным давлением

Украинский фондовый рынок вчера находился под значительным давлением в течение всего дня в связи с негативной динамикой по всем основным типам активов: европейским акциям, нефти, драгоценным и основным промышленным металлам.

Об этом УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Managemen Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что отечественный рынок акций в понедельник, 6 июля, рухнул на 3% сразу на открытии. В частности, по словам стратега, все компоненты индекса Украинской Биржи (УБ) закончили день падением. Больше всех при этом утратили «Укрсоцбанк» (-5,4%), «Захидэнерго» (-5,9%) и «Центрэнерго» (-6,2%), сказал он.

По мнению К.ЛИТВИНА, «хотя на рынке и произошло резкое падение, внутридневная волатильность была довольно низкой, что отражено в узком диапазоне торгов».

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июля, индекс ПФТС снизился на 3,44% – до 392,05 пункта. Общий объем торгов за день составил 6 млн. 808 тыс. грн.

Индекс Украинской Биржи по итогам вчерашних торгов упал на 3,78% – до 940,04 пункта. Общий объем торгов составил 6 млн. 959 тыс. грн.