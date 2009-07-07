АРТ-Капитал: в США начинается сезон корпоративных отчетностей

В США на этой неделе начинается сезон корпоративных отчетностей по итогам второго квартала 2009 года.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

По его информации, первой, 8 июля, свои финансовые показатели опубликует

крупнейшая горнодобывающая компания мира Alcoa Inc. (в понедельник акции компании упали более чем на 6%). Это один из важнейших факторов, который повлияет на дальнейшее развитие событий на этой неделе, подчеркнул аналитик.

Как отметил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, в понедельник украинский рынок открылся «гепом» вниз, за первый час торгов падение индекса UX, в частности, составило порядка 4%, и при этом было совершено почти половину всех сделок за день. По его словам, тенденцию на отечественном рынке вчера задавали мировые фондовые биржи.

Аналитик напомнил, что российский индекс ММВБ в понедельник упал на 5% следом за ценами на нефть (марка WTI потеряла 4%). Он отметил, что и европейские индексы находились в «красной зоне», в частности, общеевропейский FTSEEurofirst снизился 1,13%. Американские индексные фьючерсы на протяжении всей украинской торговой сессии также демонстрировали отрицательную динамику, добавил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июля, индекс ПФТС снизился на 3,44% – до 392,05 пункта. Общий объем торгов за день составил 6 млн. 808 тыс. грн.

Индекс Украинской Биржи по итогам вчерашних торгов упал на 3,78% – до 940,04 пункта. Общий объем торгов составил 6 млн. 959 тыс. грн.