Уолл-стрит открылась во вторник спадом

Фондовый рынок США, падавший в конце прошлой недели и двигавшийся разнонаправленно в диапазоне минус 0,51%-плюс 0,53% днем ранее, на открытии во вторник продолжил снижение на отсутствии новых важных данных. "Инвесторы ждут начала сезона (квартальных отчетов компаний США - ред.), - заявил агентству Bloomberg управляющий директор лос-анджелесской Wedbush Morgan Securities Кевин Бидлз. - Неуверенность очень сильна".

Индекс DJIA снизился на открытии во вторник на 0,5% - до 8285,65 пункта. Индекс S&P 500 упал на 0,4% - до 895,03 пункта, а индекс NASDAQ потерял 0,2%, опустившись до 1783,37 пункта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.