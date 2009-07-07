Индекс РТС подрос во вторник на 0,3%, подъем был спровоцирован ростом цен на нефть и позитивной динамикой европейских фондовых индексов, передает РИА Новости.

По итогам дня индекс поднялся на 0,29% - до 924,11 пункта. На 18.00 мск индекс ММВБ вырос на 0,73% - до 931,96 пункта.

В лидерах роста в РТС во вторник были акции "Сильвинита" (+4,17%), "РусГидро" (+3,45%) , в лидерах падения - акции "ЦентрТелекома" (-7,84%), "ПолюсЗолота" (-5,13%). В первой половине дня российский фондовый рынок несколько раз менял направление движения, однако позитивная динамика европейских индексов (после сильных данных о фабричных заказах в Германии за май) и возобновившие рост цены на нефть вывели рынок в плюс.