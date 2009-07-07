НБУ запрещено совершать действия с акциями Всеукраинского депозитария

Хозяйственный суд г. Киева своим определением от 3 июля запретил Национальному банку Украины (НБУ) совершать любые действия относительно приобретения акций Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ), а ВДЦБ совершать любые действия по закрытому размещению его акций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального депозитария Украины (НДУ), данным определением суд удовлетворил заявление НДУ об обеспечении его иска к НБУ и ВДЦБ.

По информации пресс-службы, Национальный депозитарий Украины 9 июня этого года обратился в Хозяйственный суд г. Киева с иском к НБУ и ВДЦБ о признании недействительным договора о создании ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» в части участия Национального банка Украины в его уставном капитале, а также договора купли-продажи ВДЦБ заключенного между НБУ и самим ВДЦБ. Как отмечается в иске НДУ, данными действиями была нарушена ст. 71 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и ст. 3 Закона Украины «О хозяйственных обществах», в соответствие с которыми НБУ не может быть участником или акционером ОАО.

В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ). В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

Размер уставного фонда ВДЦБ составляет 80 млн. грн. Пакет НБУ в уставном фонде составляет 25%.