Эксперт: снижение объема торгов отрицательно влияет на ликвидность

Продолжающаяся тенденция к снижению объема торгов отрицательно сказывается на ликвидности украинского рынка акций.

Об этом УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Managemen Константин ЛИТВИН.

По его словам, «отечественные фондовые биржи закончили торговую сессию вторника, 7 июля, легким движением вниз под влиянием американских рынков, открывшихся спадом». Индекс Украинской Биржи (УБ) упал на 0,3% - до 936 пунктов, в то время как индекс ПФТС закончил день снижением на 0,4% - до 390 пунктов, напомнил стратег.

Как считает К.ЛИТВИН, «торговая активность вчера была вялой на обеих биржах». Объем торгов на УБ составил 3,3 млн. грн., а на ПФТС - лишь 1 млн. грн., отметил стратег. Он подчеркнул, что на УБ было заключено только 209 сделок. По словам стратега, малые объемы не позволили ни одному эмитенту показать результаты существенно выше или ниже рыночных, а по итогам дня движение акций, формирующих индекс УБ, оказалось разнонаправленным.