«XXI Век» завершил реструктуризацию долга по еврооблигациям

Компания «XXI Век» на внеочередном собрании акционеров 7 июля утвердила все необходимые резолюции для реструктуризации своего долга по еврооблигациям на сумму 175 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, была утверждена схема реструктуризации, внесены изменения в Устав относительно полномочий независимого директора, номинированного держателями облигаций.

"Сегодня компания завершила реструктуризацию основного долга, также работает над реструктуризацией других долгов, решения по которым планируются в ближайшее время, что позволит нам реализовывать дальнейшее развитие компании и ее проектов», - сказал генеральный директор компании «XXI Век» Георгий ЦАГАРЕИШВИЛИ.

Как сообщал УНИАН, 3 июля держатели еврооблигаций девелоперской компании «XXI Век» официально одобрили реструктуризацию долга компании на общую сумму 175 млн. долл. В июне компания «XXI Век» предложила новые условия реструктуризации своих еврооблигаций на сумму 175 млн. долл.

Согласно предложенным условиям, срок окончательного погашения еврооблигаций переносится с 24 мая 2010 г. на 24 ноября 2014 г. Погашение еврооблигаций будет осуществляться частями ежегодно 24 ноября, начиная с 2010 г., согласно предложенному графику амортизации.

Существующий опцион держателей облигаций на досрочное погашение облигаций отменяется, а полученные уведомления о требовании досрочной выплаты долга 8 июля 2009 г. аннулируются.

Компания получает право по своему усмотрению либо выплачивать проценты денежными средствами, либо капитализировать их, прибавляя накопленную сумму к общей сумме долга.

Процент по еврооблигациям уменьшается с 10% до 9% при условии расчета денежными средствами. При капитализации процента ставка составит 9% за периоды по 24 ноября 2009 г. включительно и 15% за все последующие периоды.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – ведущий украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.).