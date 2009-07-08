Фондовый рынок США упал на 2%

Американский фондовый рынок потерял во вторник 2% и опустился на уровни 10-недельной давности, поскольку инвесторы решили, что разговоры о подготовке новой порции госпомощи хоронят надежды на оживление экономики и предвещают плохой сезон корпоративной отчетности, сообщает Reuters.

Член группы экономических советников Белого дома сказал во вторник, что США, возможно, следует подготовить вторую порцию госпомощи для стимулирования экономического роста. Заявление поставило под вопрос масштаб недавнего ралли на рынке в ожидании восстановления мировой экономики, поднявшего котировки акций на 40 % с марта.

"За последние три с лишним недели стало очевидно, что инвесторы начинают беспокоиться, что восстановление экономики не будет таким быстрым, как ожидалось, равно как и не будет таким стремительным", - сказал Хью ДЖОНСОН из Johnson Illington Advisors.

Участники рынка получат первое представление о грядущем сезоне корпоративной отчетности после публикации в среду квартальных результатов Alcoa Inc, которая традиционно открывает сезон.

По итогам торгов во вторник Dow Jones снизился на 1,94% - до 8.163,60 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 1,97% - до 881,03 пункта, Nasdaq Composite потерял 2,31% и закрылся на уровне 1 746,17 пункта.