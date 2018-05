Индекс Nikkei значительно снизился

По итогам торгов 8 июля индекс Nikkei снизился на 227,04 пункта (-2,35%) - до 9420,75 пункта, сообщает РБК.

Снижение курса доллара по отношению к японской валюте предопределило исход сессии для крупнейших экспортеров, получающих значительную часть прибыли от продаж в США. Так, в секторе производителей электроники котировки Canon Inc. снизились на 1,49%, котировки Sony Corp. - на 1,7%, акции Panasonic Corp. подешевели на 1,33%, а бумаги Toshiba Corp. - на 3,24%. Одновременно существенно потеряли в цене и акции таких автопоризводителей, как Honda Motor Co. (-4,02%), Mazda Motor (-3,08%), Toyota Motor Corp. (-3,34%) и Nissan Motor Co. (-3,69%).

Данные о снижении объема заказов на машинное оборудование на 3% в мае т.г., по сравнению с апрелем т.г., негативно сказались на стоимости бумаг производителей техники. В частности, на 3,48% понизились котировки производителя землеройной техники Komatsu Ltd., а акции изготовителя сельскохозяйственного оборудования Kubota Corp. и машиностроительной компании Hitachi Construction подешевели на 4,44% и 3,35%, соответственно.

На фоне падения цен на нефть подешевели акции компаний энергетического сектора во главе с крупнейшей в Японии нефтяной компанией Inpex Corp., чьи котировки понизились на 1,4%.