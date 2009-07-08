Земельный участок будет включаться в уставный фонд акционерных обществ

Правительство сегодня на заседании утвердило порядок продажи объектов, которые подлежат приватизации, вместе с земельными участками государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Фонда государственного имущества Александр ПОТЕМКОВ сегодня журналистам.

По его словам, такой порядок принят в развитии соответствующего закона, недавно принятого Верховной Радой.

Представитель ФГИУ отметил, что, в соответствии с утвержденным сегодня порядком, при приватизации или продаже акций акционерных обществ земельный участок будет включаться в уставный фонд, который будет увеличен на стоимость этого земельного участка.

По словам А.ПОТЕМКОВА, ранее соответствующие порядки продажи объектов, подлежащих приватизации, утверждались постановлениями правительства ежегодно. Принятый же сегодня документ, отметил он, не ограничен сроками действия, то есть будет применяться на постоянной основе.