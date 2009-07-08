Минфин 6 июля разместил ОВГЗ

Министерство финансов Украины 6 июля разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 940 млн. 451 тыс. 114 грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В частности, Минфин разместил 30 тыс. облигаций на сумму 899 млн. 31 тыс. 794 грн. со сроком погашения 7 октября 2009 г. Уровень доходности облигаций составляет 20% годовых.

Также Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 41 млн. 419 тыс. 320 грн. со сроком погашения 11 апреля 2012 г. и ставкой доходности на уровне 22,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.