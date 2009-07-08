Astrum: объем размещенных в понедельник ОВГЗ стал рекордным

Объем размещенных Министерством финансов Украины ОВГЗ 6 июля 2009 года стал рекордным за последние несколько месяцев, что напрямую связано с высоким уровнем ликвидности в банковской системе.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, основными покупателями, как и прежде, выступали коммерческие банки, размещающие свободные средства в коротких государственных бумагах, предлагающих премию около 10 п.п. к ставкам денежного рынка.

Экономист подчеркнул, что спрос на аукционе был высоким и сконцентрировался на наиболее коротком выпуске - ОВГЗ с погашением через 91 день.

Он также отметил, что спрос на бумаги с большим сроком обращения был ограниченным. В частности, облигации с погашением 11 апреля 2012 г. были размещены в объеме 41 млн. грн. с доходностью 22,5% годовых, напомнил он.

Экономист добавил, что бумаги со сроком обращения 364 дня финансовому ведомству страны разместить не удалось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 6 июля 2009 года разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 940 млн. 451 тыс. 114 грн.

В частности, Минфин разместил 30 тыс. облигаций на сумму 899 млн. 31 тыс. 794 грн. со сроком погашения 7 октября 2009 г. Уровень доходности облигаций составляет 20% годовых.

Также Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 41 млн. 419 тыс. 320 грн. со сроком погашения 11 апреля 2012 г. и ставкой доходности на уровне 22,5% годовых.

Справка УНИАН. По данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.