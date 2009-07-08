ФГИ начал подготовку к продаже Макеевского меткомбината

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению конкурса по продаже 60,857% пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат". Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации".

Фонд приглашает всех заинтересованных инвесторов принять участие в разработке условий продажи данного пакета, номинальная стоимость которого составляет 215 млн. 532 тыс. грн.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод», учредителем которого выступило ЗАО “Макеевсталь”.

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежит ЗАО «Макеевсталь», 24,823% – ОАО «Макеевский меткомбинат».

24,99% акций ЗАО «Макеевсталь» принадлежит ООО «Металлург» – дочерней структуре ОАО «Макеевский меткомбинат», по 24,99% – компаниям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) и Lafsol Holdings LLC (США). Компании Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. и Lafsol Holdings LLC (США) аффилированны с ООО «Смарт-груп» (Днепропетровск).

После объединения горно-металлургических активов ЗАО “Смарт-холдинг” и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” ММЗ вошел в дивизион стали и проката группы «Метинвест».