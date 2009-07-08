Доля корпоративных облигаций на ПФТС за 1-е полугодие сократилась

Киев. 8 июля. УНИАН. Доля корпоративных облигаций в общем объеме торгов фондовой биржи ПФТС за первое полугодие 2009 г. сократилась более чем в два раза - с 52,35% до 23,51%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель Совета директоров Фондовой биржи ПФТС Ирина ЗАРЯ.

По ее словам, данное сокращение доли торгуемых облигаций вместе с увеличением доли торгуемых акций в суммарном объеме торгов ПФТС до 46% и значительным повышением концентрации торгов (на ТОП-10 компаний ПФТС пришлось 76,7% от общего количества сделок) стали одними из основных тенденций биржевой торговли в первом полугодии 2009 года.

По словам И.ЗАРИ, активное использование государственных облигаций в качестве инструмента финансирования государственного бюджета Украины позволило данному сектору выйти на второе место в суммарном объеме торгов ПФТС (29,50%).

По данным ГКЦБФР, на протяжении января-мая 2009 года объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий уменьшился на 81,80% (на 14,83 млрд. грн.) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. На сегодня, согласно оценкам экспертов, рынок насчитывает более ста дефолтов по облигациям на общую сумму 1,87 млрд. грн.