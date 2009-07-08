Европейские рынки в среду существенно опустились

Европейские рынки акций по итогам торгов в среду опустились до минимальных отметок за последние десять недель в результате потерь финансовых компаний и банков, сообщает Reuters.

Панъевропейский индекс «голубых» фишек FTSEurofirst 300 упал на 1,25% – до 815,99 пункта. Наибольшие потери понес финансовый сектор: бумаги HSBC, Banco Santander, UBS, BNP Paribas, Aviva, KBC Groep, Legal & General и AXA подешевели на 2,3-9%.

Неудачно сложился день и для нефтяных компаний и автопроизводителей. Акции BP подешевели на 0,6%, Royal Dutch Shell – на 0,7%. Котировки Renault потеряли 7,5%, Peugeot – 5,1%.

Британский индекс FTSE 100 упал на 1,12%, немецкий German DAX – на 0,56%, французский CAC 40 – на 1,27%.