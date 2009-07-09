"Эрнст энд Янг": рынок IPO демонстрирует рост

Во втором квартале этого года рынок IPO продемонстрировал рост: по сравнению с предыдущим кварталом количество сделок IPO увеличилось с 52 до 76.

Об этом говорится в переданном УНИАН квартальном отчете компании «Эрнст энд Янг» по активности на глобальном рынке IPO.

Как отмечается в отчете, стоимость транзакций во втором квартале 2009 года, по сравнению с первым, выросла в 7 раз – до 9,9 млрд. долл. США. Тем не менее, по сравнению с 2008 годом, когда было проведено 269 сделок IPO стоимостью 38,2 млрд. долларов США, активность продолжает оставаться на низком уровне.

Росту показателей в этом квартале способствовала сделка, проведенная бразильской VisaNet (3,7 млрд. долл. США, крупнейшее IPO в мире в этом году и самое значительное в истории Бразилии), а также IPO металлургической компании China Zhongwang Holdings Ltd (1,3 млрд. долл. США) и Vodafone Qatar (0,95 млрд. долл. США). На указанные размещения пришлось 60% мирового капитала, привлеченного в ходе IPO во втором квартале т.г. В результате, доля Бразилии и Китая в мировом объеме капитала, привлеченного во втором квартале, составила две третьи.

Как и в первом квартале, наибольшую активность проявили компании Южной Кореи: они провели 17 сделок IPO (в первом квартале ― 8). Второе и третье места занимают Китай и Канада, они провели 13 и 9 сделок IPO, соответственно. В США также наблюдалось оживление активности: в первом квартале была проведена всего 1 сделка IPO, а во втором – уже 8, из которых 6 вошли в двадцатку самых крупных первичных публичных размещений во втором квартале 2009 г. На долю развивающихся стран пришлось 53 из 76 IPO, проведенных в этот период в мире.

В этом квартале существенно повысилась пороговая стоимость десяти крупнейших IPO в мире, увеличившись с 12,0 млн. долларов США до 171,3 млн. долларов США. Однако по сравнению с прошлым годом (848,6 млн. долларов США), показатель все еще на низком уровне.

Директор международной практики «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг в области IPO Джил ФОРЕР отметил, что «во втором квартале мы стали свидетелями оживления активности, однако уровень привлеченного капитала составляет лишь небольшую часть того, что было выручено в прошлом году. Появились первые признаки возобновления экономического роста после достижения нижнего предела в результате спада, однако восстановление скорее всего будет длительным и будет зависеть от региональных особенностей». «Рынок IPO обычно следует макроэкономическим тенденциям, однако реагирует на них с небольшой задержкой. Прежде для восстановления после экономического спада рынкам требовался срок не менее четырех-шести кварталов», - добавил он.

За год, завершившийся 30 июня 2009 года, тройка крупнейших фондовых бирж-лидеров по количеству IPO выглядела следующим образом: Корейская фондовая биржа KOSDAQ (24); Гонконгская фондовая биржа (14) и Нью-Йоркская фондовая биржа (7).

Лидерами по количеству проведенных сделок являются промышленные компании (16); производители материалов (14); финансовые учреждения (10) и компании сферы высоких технологий (10). Из-за низкого уровня привлеченных средств, три ведущие отрасли по объему привлеченного капитала отражают три крупнейших сделки IPO. На долю компаний финансового сектора (3,8 млрд. долларов США), производителей материалов (1,8 млрд. долл. США) и телекоммуникационных компаний (1,2 млрд. долл. США) приходится 70% всего привлеченного капитала.