Nikkei по итогам торгов 9 июля снизился

По итогам торгов 9 июля индекс Nikkei понизился на 129,69 пункта (-1,38%) - до 9291,06 пункта, сообщает РБК.

Продолжающееся уже несколько дней подряд снижение курса доллара по отношению к иене негативно сказывается на стоимости акций экспортеров, получающих существенную часть прибыли от продаж в США. В результате по итогам сессии заметно подешевели бумаги как производителей электроники, так и автопроизводителей. В частности, в высокотехнологичном секторе лидерами падения оказались Sony Corp. (-2,81%), Panasonic Corp. (-2,15%) и Pioneer Corp. (-2,64%). Среди автопризводителей наиболее значительно снизились котировки Honda Motor Co. (-2,72%), Toyota Motor Corp. (-2,02%) и Nissan Motor Co. (-2,74%).