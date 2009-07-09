Госкомстат планирует ввести индикаторы стоимости предприятий

Государственный комитет статистики Украины с 2011 года планирует ввести индикаторы оценки стоимости основного капитала и активов предприятий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Госкомстата Вадим ПИЩЕЙКО сегодня журналистам.

«Сегодня очень трудно оценить стоимость основного капитала, который есть у наших предприятий, поскольку много активов, которые остались еще со времен СССР, а некоторые и с дореволюционных времен", - отметил В.ПИЩЕЙКО.

"Для того, чтобы иметь абсолютно правильную оценку этих активов, для того, чтобы правильно оценить объемы того капитала, который имеет государство, мы и будем над этим работать, над улучшением качества этих индикаторов и введением новых индикаторов оценки активов предприятий», - добавил он.