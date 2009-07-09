Эксперт: фондовый рынок ждет период неопределенности

В ближайшее время украинский фондовый рынок ждет период неопределенности, который будет сопровождаться повышенной волатильностью внешних площадок, реагирующих на корпоративную отчетность из США.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, «украинский рынок акций сегодня открылся незначительным повышением, что было спровоцировано нейтральным закрытием американских площадок, а также ростом фьючерсов на американские индексы». Вчера стартовал сезон отчетности, и первые результаты компании Alcoa оказались лучше ожиданий аналитиков, отметил брокер.

Как считает А.РЕПИН, более интересной относительно отчетности должна быть следующая неделя, когда свои результаты за 2-й квартал представят американские банки (Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, BofA), а также такие гиганты, как Intel, Johnson & Johnson и Google.

Брокер отметил, что настроения на украинском фондовом рынке сегодня были смешанными. «В середине торговой сессии индекс УБ опускался ниже вчерашнего закрытия, однако позитивные данные по рынку труда США, где количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось гораздо больше, чем ожидалось, и положительное открытие американского фондового рынка позволило УБ закрыться в плюсе», - сообщил А.РЕПИН. По его словам, активность на протяжении сессии оставалась слабой.

По информации брокера, на Украинской Бирже сегодня было заключено 139 сделок на общую суму 6,25 млн. грн. Лидерами по объемам заключенных сделок были акции «Укрнафты» (803,4 тыс. грн.) и «Центрэнерго» (536 тыс. грн.), сообщил А.РЕПИН.

На рынке котировок ПФТС было заключено 16 сделок на общую суму 2,37 млн. грн., отметил он.