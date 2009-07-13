На Токийской фондовой бирже падают котировки

Резкое падение котировок произошло на Токийской фондовой бирже после заявления премьер-министра Японии Таро Асо о решении распустить 21 июля нижнюю палату парламента, сообщает ВВС.

По итогам торгов индекс Nikkei, который фиксирует курсы акций 225 крупнейших японских компаний, обвалился на 2,55%, до уровня 9050,33 пункта, вплотную приблизившись к психологически важной отметке в 9 тыс. пунктов.

На 2,3% рухнул индекс ТОPIX, отражающий среднюю стоимость ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи. На момент завершения операций он оказался на отметке 852,42 пункта.