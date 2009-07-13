ПФТС утвердила список акций, которые могут быть включены в ее индекс

Фондовая биржа ПФТС утвердила список акций эмитентов, которые могут быть включены в состав ее индекса в третьем квартале 2009 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

По информации ПФТС, в данный список вошли акции следующих эмитентов: ОАО "Запорожсталь" (ZPST), ОАО "Крымэнерго" (KREN), ЛуАЗ (LUAZ), "Лугансктепловоз" (LTPL), "Украинская автомобильная корпорация" (AVTO), Шахта «Красноармейская-Западная №1» (SHCHZ), АКБ «Форум» (FORM), ОАО "Ясиновский коксохимический завод" (YASK), Шахта «Комсомолец Донбасса» (SHKD), "Киевэнерго" (KIEN), ОАО "Новомосковский трубный завод" (NVTR), ОАО "Харцызский трубный завод" (HRTR), ОАО "Мостобуд" (MTBD).

Как отметили в ПФТС, данные акции могут быть включены в состав индекса ПФТС во время очередного ребалансирования «индексной корзины», которое состоится 15 октября 2009 года.

По информации ПФТС, в действующую базу расчета индекса ПФТС с 15 апреля входят акции ОАО «АКБ «Укрсоцбанк» (USCB), ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (BAVL), ОАО «Авдеевский коксохимический завод» (AVDK), ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (KVBZ), ОАО «Мотор Сич» (MSICH), ОАО «Мариупольський завод тяжелого машиностроения» (MZVM), ОАО «Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе» (SMASH), ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (ALMK), ОАО «Азовсталь» (AZST), ОАО «Енакиевский металлургический завод» (ENMZ), ОАО «Мариупольський металлургический комбинат им. Ильича» (MMKI), ОАО «Укрнафта» (UNAF), ОАО «Центрэнерго» (CEEN), ОАО «Днепроэнерго» (DNEN), ОАО «Донбассэнерго» (DOEN), ОАО «Западэнерго» (ZAEN), ОАО «Укртелеком» (UTLM), ОАО «ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (NITR), ОАО «Концерн Стирол» (STIR), ОАО «Полтавский ГОК» (PGOK).