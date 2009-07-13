Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,73%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,73% – до 380,43 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 11 млн. 634,9 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,15% – до 901,36 пункта. Общий объем торгов составил 3 млн. 673 тыс. грн.