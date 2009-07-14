Эксперт: спрос на ОВГЗ вчера был умеренным

На вчерашнем аукционе по размещению ОВГЗ спрос был умеренным, отметил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, в результате Министерство финансов Украины разместило 13 июля бумаги на сумму в 4,5 раза меньшую, чем неделей ранее. Снижение спроса, по мнению аналитика, вызвано отсутствием наиболее привлекательных бумаг - со сроком погашения 91 день. Он также отметил, что доходность размещения бумаг с погашением 28 апреля 2010 года была ниже, чем более короткого выпуска, погашаемого 13 января 2010 года.

Таким образом, считает аналитик, на горизонте одного года на первичном рынке украинского внутреннего государственного долга начинает формироваться инверсионная кривая доходности, отражающая рост бюджетных рисков в четвертом квартале 2009 года. По мнению С.ФУРСЫ, это подтверждает то, что в ближайшее время Минфин столкнется с падением спроса при размещении даже наиболее коротких бумаг со сроком обращения 91 день, погашение которых приходится на октябрь-декабрь 2009 года. При этом стоимость привлечения ресурсов будет расти, прогнозирует аналитик.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины вчера, 13 июля, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 209 млн. 433,841 тыс. грн.

Минфин разместил 30 тыс. облигаций на сумму 131,277 млн. грн. с уровнем доходности 21,5% годовых и погашением 13 января 2010 г.; 20 тыс. облигаций на сумму 27 млн. 798,841 тыс. грн. с уровнем доходности 21,8% годовых и погашением 28 апреля 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 50,358 млн. грн. с уровнем доходности 22,4% годовых и сроком погашения 27 апреля 2011 г.

Справка УНИАН. По данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.