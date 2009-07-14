Минфин вчера разместил ОВГЗ на 209,4 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 13 июля, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 209 млн. 433,841 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 30 тыс. облигаций на сумму 131,277 млн. грн. с уровнем доходности 21,5% годовых и погашением 13 января 2010 г.; 20 тыс. облигаций на сумму 27 млн. 798,841 тыс. грн. с уровнем доходности 21,8% годовых и погашением 28 апреля 2010 г.; и 10 тыс. облигаций на сумму 50,358 млн. грн. с уровнем доходности 22,4% годовых и сроком погашения 27 апреля 2011 г.

Как сообщалось, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.