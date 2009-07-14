Фондовые индексы США при открытии почти не изменились

Фондовые индексы США практически не изменились при открытии во вторник, растеряв завоеванные уровни после объявления результатов Goldman Sachs за второй квартал, сообщает Рейтер.

Однако данные о розничных продажах и ценах производителей оказались лучше прогнозов.

Объем розничных продаж в США вырос в июне 2009 года на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали роста общих розничных продаж в июне на 0,4 процента.

Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в июне 2009 года на 1,8 процента к предыдущему месяцу. Аналитики, в среднем, предсказывали рост цен производителей на 0,9 процента в месячном исчислении.

"Люди надеются увидеть признаки возобновления потребительской активности по мере приближения учебного года и сезона рождественских праздников. Все эти цифры становятся все более важными, пока рынок пытается найти равновесие", - сказал Рик Меклер, президент инвестиционной компании LibertyView Capital Management в Нью-Йорке.

К 17.35 МСК Dow Jones вырос на 0,23 процента до 8.350,57 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,36 процента до 904,25 пункта, индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,18 процента до 1.796,39 пункта.

Котировки Goldman Sachs Group до официальных торгов опустились на 0,3 процента до $148,99 за акцию после опубликования квартальной отчетности банка.

Прибыль инвестиционного банка во втором квартале 2009 года повысилась на 33 процента, хотя ее рост был ограничен выплатами долга правительству. Чистая прибыль Goldman Sachs для держателей обыкновенных акций составила $2,7 миллиарда, или $4,93 на акцию. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали прибыль в размере $3,49 на акцию.

Акции компании Johnson & Johnson выросли до начала торгов на 1,6 процента после того, как компания сообщила о снижении финансовых показателей за второй квартал на 4,7 процента из-за укрепления доллара, в то же время, прибыль и выручка Johnson & Johnson превзошли прогнозы аналитиков.

Финансовой компании CIT Group Inc, отчет которой был хуже прогнозов, оказала поддержку информация о намерениях Минфина и ФРС США предоставить ей помощь. Бумаги CIT Group подскочили на 26 процентов до открытия торговой сессии.