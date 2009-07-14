Российский рынок акций вырос на 1,2-3,7%

Российский рынок акций вырос во вторник на 1,2-3,7% на фоне позитивных настроений на мировых торговых площадках, спровоцированных сильной отчетностью американского банка Goldman Sachs, и благодаря росту мировых цен на нефть выше отметки в 61 доллар за баррель, сообщает РИА Новости. По итогам дня индекс РТС подскочил на 3,7% - до 866,55 пункта. Индекс ММВБ в течение сессии поднимался выше психологической отметки 900 пунктов, однако по итогам дня остался на уровне 891,41 пункта, прибавив 1,16%.

Открытие российских бирж во вторник прошло в плюсе на фоне позитивного закрытия американских торговых площадок накануне, роста азиатских индексов и подъема мировых цен на нефть на фоне ослабления курса доллара. Европейские биржи во вторник открылись в плюсе, росту не помешали даже слабые данные о промпроизводстве в Еврозоне в мае (показатель увеличился всего на 0,5%, тогда как ожидался рост на 1,5%).

Кроме того, плохая статистика вышла во вторник и по экономике Германии: индекс доверия ZEW в Германии в июне рухнул до 39,5 пункта, тогда как рынок ожидал роста показателя до 47,8 пункта. Азитаские индексы завершили торги вторника ростом более чем на 3%. Мировые цены на нефть в течение дня поднялись выше отметки 61 доллар за баррель.

Ключевым событием вторника стала публикация в 16.30 мск отчетности американского банка Goldman Sachs за второй квартал 2009 года. Чистая прибыль корпорации во втором квартале 2009 года составила 2,718 миллиарда долларов, или 4,93 доллара на акцию, тогда как средний прогноз экспертов составлял 3,65 доллара на акцию. Сильный отчет банка вдохновил рынок, однако некоторое разочарование вызвали статданные по экономике США за июнь, опубликованные также в 16.30 мск. "Статданные оказались разнонаправленными: данные по розничным продажам оказались лучше ожиданий, а данные по ценам производителей имеют смешанный характер. Увеличившись сильнее ожиданий, данные зафиксировали сильную инфляцию издержек. Таким образом, политика ФРС по базовой ставке может быть пересмотрена - ставка может быть повышена с текущих уровней 0-0,25%, что будет негативно воспринято рынком, поскольку увеличит стоимость денег", - отмечает аналитик группы компаний "Алор"Наталья Лесина.

После выхода статистики из США на рынке прошла волна фиксации прибыли, однако российский рынок не растерял оптимизма и не изменил направление движения, американские индексы ушли в минус.