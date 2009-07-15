Цена золота практически не изменилась. К концу торгов на NYMEX был зафиксирован рост котировок на 30 центов – до 922,8 за тройскую унцию драгметалла.

Американские фондовые индексы выросли второй раз подряд. Правда, 14 июля их подъем оказался менее убедительным, чем в предыдущий день. Индекс Dow Jones вырос на 0,33% - до 8359 пунктов, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,36% - до 1799 пунктов, а показатель широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,53% - до 906 пунктов. Больше остальных на американских биржах росли акции транспортных компаний, прибавившие более 1,5%.