АРТ-Капитал: украинский рынок акций вырос благодаря Goldman Sachs

Внутренний новостной фон вчера был нейтральным, и игроки украинского фондового рынка пристально следили за динамикой европейских и российских площадок, а также американскими индексными фьючерсами.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном УНИАН.

По словам аналитиков, во вторник, 14 июля, украинские фондовые индексы показали рост на фоне позитивной внешней конъюнктуры. Индекс Украинской Биржи повысился на 1,14% - до 911,65 пункта (совершено сделок на 5,5 млн. грн.), индекс ПФТС прибавил 0,18% - до 381,11 пункта (9,7 млн. грн.). Как видно, объемы торгов увеличились.

Как отмечается в обзоре, после позавчерашнего закрытия американских торгов вверх более чем на 2% отечественный индекс UX во вторник открылся «гепом» на 0,5% и продолжил дальнейший рост. Второй скачек вверх на бирже произошел после выхода сильной отчетности Goldman Sachs за второй квартал и в ожидании хорошей макростатистики из США. Однако открывшиеся в «красной зоне» американские площадки немного обвалили отечественный рынок акций перед закрытием торгов.

Аналитики считают, что основным событием на мировых рынках вчера стала отчетность Goldman Sachs (+0,09%) за второй квартал - чистая прибыль выросла на 65% - до 3,44 млрд. долл., выручка увеличилась на 46% - до 13,76 млрд. долл. Данные показатели превзошли ожидания аналитиков. Goldman Sachs в минувшем квартале помогли ослабление конкуренции на рынке финансовых услуг и активизация биржевых размещений. Позитива также прибавили данные о росте розничных продаж в США в июне на 0,6% (ожидали +0,5%).